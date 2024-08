Oliviero Toscani e la malattia | Ho perso 40 chili non so quanto mi resta

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024), celebre fotografo italiano, ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera di essere affetto da amiloidosi, unaincurabile che causa l’accumulo di proteine in punti vitali del corpo., che ha40in un anno, sta affrontando una cura sperimentale e ha dichiarato di non temere la morte, desiderando solo che non sia dolorosa. Nonostante le difficoltà , il fotografo mantiene il suo spirito libero e positivo, dedicandosi alla lettura e seguendo in TV l’Inter e il tennista Sinner. “So che il mio male è incurabile”, ha detto, spiegando come lagli sia stata diagnosticata da un medico di Pisa, Michele Emdin, dopo aver notato gonfiori alle gambe e difficoltà nel camminare. Aggiornamento ore 11.