Napoli | grande accoglienza per Lukaku all’Hotel Parker’s

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nella giornata di oggi è arrivato il nuovo centravanti delRomelu. Tantissimi tifosi sono accorsiper attendere il calciatore belga. Come testimoniato dall’inviato di Terzotempo.com presente sul posto, si respirava aria dientusiasmo. Mister Antonio Conte avrà a disposizione colui che è il sostituto dell’ormai partente Victor Osimhen, ancora da decifrare la destinazione a poche ore dalla chiusura della sessione estiva del calciomercato. Per l’acquisto di “Big Rom” al Chelsea andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Dopo un corteggiamento durato per tutta l’estate, è stato decisivo uno degli ultimi blitz a Londra di Giovanni Manna, che è riuscito a strappare il sì definitivo al Chelsea.