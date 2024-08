LIVE Sonego-Paul 2-3 US Open 2024 in DIRETTA | break USA in apertura di 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scentra il dritto! 15-15 Servizio e benedizione. 0-15 Sbaglia di dritto. 2-3 Bene, resta in scia nel 1° set. 40-0 Servizio e rovescio. 30-0 Pazzesca smorzata inside out. Rimbalza sulla panchina. Angolo clamoroso! 15-0 Gran smorzata di. 1-3 Demi-volèe super di, che neutralizza il passante a tutto braccio di dritto di. A-40 In rete la difesa slice di. 40-40 Trova un super angolo con il dritto stretto. Chiude a rete. 30-40 Doppio fallo (1°). 30-30 In rete il rovescio in palleggio di. 15-30 Slice vincente. 0-30 Esce il rovescio di. 0-15 Gran risposta di dritto di. 1-2 Doppio fallo (2°),3 metri dentro il campo, ha già capito che per battere l’azzurro deve anticiparlo. 0-40 Infilato l’azzurro dal rovescio di. 0-30 Clamorosa risposta in tuffo con il dritto, sulla riga.