La sposa che si presentata sola all’altare ha speso 15 mila euro per le nozze mai celebrate | nessuno vuole ridarle i soldi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Pare che lui non fosse d’accordo, che avesse cercato di farla ragionare, ma lei non ha voluto sentire ragioni”. Così i compaesani di Esperanza, lache si èdalo scorso 10 luglio, avevano raccontato del perché la donna si fosse ritrovata in chiesa, in abito nuziale e con le lacrime che le rigavano il volto senzaaccanto. Una storia che ha fatto il giro dei maggiori quotidiani. Oggi la Gazzetta del Mezzogiorno, che decide di non menzionare il luogo della Puglia dove sono accaduti i fatti, racconta tutto il retroscena di quel giorno triste. Tutti sapevano, questo il primo punto. Sapevano i colleghi e sapeva appunto anche “il mancato sposo”che il matrimonio non si sarebbe celebrato, avevano ragione i compaesani di Esperanza.