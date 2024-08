La pizza rende felici ora lo dice anche la scienza

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il sospetto lo avevamo da tempo, ma adesso arrivauna conferma scientifica non da poco: lacreatà. E lo fa grazie a una sostanza che viene liberata nel nostro organismo quando la mangiamo, il triptofano. Si tratta di un amminoacido essenziale, ovvero uno di quei mattoncini che servono a formare le proteine. Perché essenziale? Perché il triptofano, come altri amminoacidi, non lo possiamo formare noi, ma va assunto obbligatoriamente col cibo. Tra le molteplici funzioni di questa sostanza c’èla sintesi di serotonina, l’ormone del buonumore. Secondo quanto spiegato dalla biologa nutrizionista Jolanda Grillone, componente dell’Osservatorio Malattie Occupazionali e Ambientali dell’Università degli Studi di Salerno, questa sostanza si nascondein una deliziosa Margherita. Grazie alla mozzarella.