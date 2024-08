Hanno chiamato lui Sharon Verzeni il famoso della tv collabora alle indagine

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La storia tragica di, la ragazza di 33 anni uccisa a coltellate in strada un mese fa a Terno d’Isola (Bergamo), sta lasciando tutti col fiato sospeso. Il mistero sul nome dell’assassino permane, con gli investigatori che proseguono le indagini incessantemente. Ma ora è spuntato il nome di una celebritàtv che si sta adoperando per arrivare alla verità, cercando l’arma del delitto. Se non fosse una drammatica vicenda reale di un assassinio, sembrerebbe essere una trama di un film thriller o dell’orrore. Ma purtroppo di mezzo c’è, una donna uccisa per ragioni finora sconosciute e da un killer misterioso. Tornando alla startelevisione, ha deciso di mettersi al lavoro per cercare di aiutare gli inquirenti alla soluzione del caso.