Grande Fratello svelati i primi concorrenti del cast

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra I reality più attesi della prossima stagione televisiva, ilè al primo posto. Il programma di Canale 5, infatti, tornerà solo tra pochissimi giorni con la messa in onda della nuova edizione, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. Ecco chi saranno idella casa di Cinecittà. Dopo il successo della scorsa edizione, Alfonso Signorini quest’estate ha lavorato duramente insieme al resto del suo team per assicurare un’altra edizione memorabile del. È ancora presto per dirlo, visto che manca ancora qualche giorno alla messa in onda delle prime puntate, ma già sul web sono spuntati i nomi che faranno parte deldella prossima edizione. Ecco chi entrerà dalla porta rossa.