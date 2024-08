Giungla degli affitti brevi | Giusto regolamentare ma il ticket sarebbe inutile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) MILANO Una limitazione, sulla scia di quello che ha annunciato di fare Barcellona, farebbe bene a una Milano “malata” di sovraffollamento di turisti. "Mentre ild’ingresso sul modello di Venezia non è una strada efficace" riflette Monica Morazzoni, docente di Geografia del turismo all’università Iulm di Milano. Perché l’iperturismo è un problema per le metropoli? "Per diversi motivi. C’è un impatto ambientale: il sovraffollamento provoca inquinamento, accelera il consumo di suolo, genera perdita di biodiversità. Ma soprattutto scatena effetti negativi da un punto di vista sociale ed economico, diventando vettore di potenti trasformazioni urbane. L’overtourism accelera ulteriormente il processo di turistificazione e gentrificazione, con la migrazioneabitanti originari verso altre zone urbane.