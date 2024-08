Geolier sold out il concerto a Roma | nuova data a marzo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSe con il tempoha dimostrato a tutti la passione e la potenza che riesce a sprigionare su un palco, con il 2024 ha confermato e superato le aspettative di un’Italia intera. Ma il rapper, tra i più importanti della scena, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver annunciato il suo primo Ippodromo previsto per il 25 luglio 2025 nella sua Napoli e 5 imperdibili appuntamenti nei palasport delle principali città della nazione, oggi arriva ilout del 28e il raddoppio dellanella capitale previsto per il 292025 al Palazzo dello Sport di, reduce dal successo di 32.000 spettatori per un Rock intutto esaurito quest’estate.