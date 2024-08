Frana una collina nel Casertano Due dispersi a San Felice a Cancello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Le forti piogge e le raffiche di vento che hanno colpito ieri diverse aree della Campania hanno causato inondazioni, frane e diversi danni. Nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio di martedì la pioggia era stata insistente nelle zone dei Monti del Partenio, soprattutto nella parte casertana del territorio. La terra ha retto fino alle 21, poi èta. Sopra San, ma non solo, anche in molte zone dell'avellinese, come a Baiano. La provincia più colpita è stata quella di Avellino, in particolare nei comuni di Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, Sperone, dove sono esondati alcuni torrenti e dove le acque hanno trascinato con sé delle automobili e bloccato molte persone in casa.