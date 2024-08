Fatboy Slim torna in Italia con due imperdibili live dj set

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) ROMA – Il leggendario disc jockey, producer e beatmaker britannico, conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esponenti del big beat, sta per fare il suo trionfante ritorno in: 4 SETTEMBRE – Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 5 SETTEMBRE – Cremona, Piazza del Comune (all’interno di TRF L'articoloincon duedj set proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: I NOFX annunciano il loro scioglimento: l’addio è ufficiale Banco del Mutuo Soccorso: tutte le date del tourno Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Tommy Emmanuel in concerto al Tuscany Hall di Firenze Colla Zio a Firenze per presentare il primo album Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle