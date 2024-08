Con la droga nell’auto in casa ci sono un chilo di cocaina e una pistola | due donne in manette

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) SIENA – Due ina Siena: avevano undi, oltre 30mila euro in contanti e una. È accaduto nell’ambito di un servizio specifico per prevenire e reprimere gli illeciti per, attuato nella zona industriale di Isola d’Arbia dai poliziotti della Squadra Mobile della questura senese. Gli agenti in borghese hanno sottoposto ad un controllo, all’altezza di via Mengozzi, un’auto con a bordo due, rispettivamente di 27 e 51 anni. Gli investigatori sisubito insospettiti per la presenza di una pochette ai piedi della più giovane, seduta al lato passeggeri, che sembrava volesse nascondere alla loro vista.