Coltello a serramanico e documento falso | denunciato un 21enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unegiziano, residente a Milano, è statoper uso die per porto d’armi senza licenza. Il giovane è stato fermato domenica dagli agenti della polizia locale di Macerata, mentre era alla guida di un’auto. Ilha presentato un permesso internazionale di guida. Gli agenti hanno poi rinvenuto unchiuso di circa 17 centimetri. Il giovane, quindi, è stato accompagnato in questura per il fotosegnalamento e si è proceduto al fermo amministrativo del veicolo. Ilè stato