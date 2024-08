Circo Max – Una notte di Hit Concerto Max Pezzali | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Max – Unadi Hit (Max): ospiti, scaletta e streaming Questa sera, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondaMax – Unadi Hit, ilevento di MaxalMassimo andato in scena lo scorso anno per celebrare i 30 anni di carriera del cantante. Una vera e propria festa con tanti ospiti che ha entusiasmato migliaia di persone accorse a Roma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti Quali sono gli ospiti diMax – Unadi Hit (Max)? Sul palco si sono alternati tanti ospiti del mondo della musica italiana. Nello specifico (non in ordine di apparizione): Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Dargen D’Amico, Gazzelle, Lazza, Paola e Chiara e Riccardo Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari). Ad aprire ilun dj set tenuto da Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.