Cassa Depositi e Prestiti finanziamento da 50 mln alla Banca centrale della Tunisia

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Cdp) etunisina (Bct) siglano il 28 agosto a Tunisi un contratto diper un credito d’aiuto da 50 milioni di euro, che rappresenta il seguito concreto dell’accordo sottoscritto il 17 aprile 2024 a Cartagine, in occasionevisita indel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e punta a rafforzare la partnership tra Italia enel settore energetico. Il contratto è sottoscritto per la parte tunisina dal governatore, Fethi Zouhaier Nouri, e per Cdp, dresponsabile per la Business promotion and portfolio management International cooperation, Antonella Baldino,presenza dell’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, e di rappresentanti del ministero tunisino dell’Economia e Pianificazione.