Asfalto da collezione Così la vecchia pista è diventata un cimelio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) All’ingresso di Biassono c’è il muretto dei campioni, “tappezzato“ dalle piastrelle con le foto e gli autografi dei piloti che hanno fatto la storia di Monza. Perché il Tempio della velocità è un luogo di culto per gli appassionati dei motori e della Formula 1. Non è un circuito come gli altri. E per questo, quando a inizio gennaio le ruspe hanno iniziato a ’scoperchiare’ il nastro d’, in autodromo hanno pensato che qualcosa, di quei chilometri di, dovesse essere salvato. Una telefonata a Giancarlo Medici ha fatto il resto. Con la sua Mongrip, il 56enne imprenditore e collezionista di F1 ha trasformato quei pezzi diin oggetti da. In edizione limitata. Che saranno acquistabili fino a domenica esclusivamente in circuito e da lunedì anche online sul sito dell’autodromo e di Mongrip.