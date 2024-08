Zuckerberg vuota il sacco | Sul Covid abbiamo avuto pressioni

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) In una lettera inviata al Comitato giudiziario della Camera Usa, il Ceo di Meta ha confessato di aver assecondato la Casa Bianca sulNon solo il timore di essere contagiati, di stare male e di evitare la malattia, a incutere timore e preoccupazione a medici e le istituzioni del mondo durante il periodo del, c’era anche la paura che tutto questo terrore potesse diffondersi via social. Il Ceo di Metaha confessato di aver ricevutodalla Casa Bianca per non parlare di(Ansa Foto) Cityrumors.itUna cosa, questa, che si poteva e doveva evitare, ovvero tutto quello che veniva pubblicato sui social e che, in qualche modo, rischiava di compromettere tutto quello che si stava facendo per cercare di fermare il virus e superare l’emergenza.