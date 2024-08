WWE | Determinati i primi due finalisti del torneo per trovare il nuovo #1 contender all’IC Title

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 agosto 2024) A SummerSlam, Bron Breakker è diventato ilcampione Intercontinentale demolendo Sami Zayn. Quella di Bron è stata un’ascesa quasi inarrestabile, con un solo passo falso a Money In The Bank. Dopo aver vinto il titolo il campione lo ha difeso a Raw in un 2 out of 3 falls match nella rivincita contro Sami Zayn ed è adesso alla ricerca di unsfidante. La scorsa settimana è stato così annunciato unper determinare il#1e stanotte a Raw sono statidue, in attesa degli altri due triple threat match che poi porteranno al fatal-4-way match finale. Jey Uso sempre in forma Il primo triple threat match è stato quello tra Jey Uso, Karrion Kross e Kofi Kingston. Il leader dello Yeet Movement è stato quasi un terzo incomodo vista la faida che va ormai avanti da diverso tempo tra Kroos e Kingston.