Via al bando per il contributo al Pacchetto Scuola a San Giuliano Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) San, 27 agosto 2024 - Pubblicato ilper ilal "" relativo all'anno scolastico 2024-2025 nel comune di San. "Dopo che la Regione Toscana ha approvato ilunificato per ildel “", è stato aperto l'avviso per l'anno scolastico 2024-2025 nel nostro Comune – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l'assessora alle Politiche per l'istruzione e i rapporti con le università Fabiana Coli –. Esso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie residenti in Toscana per sostenere le spese scolastiche documentate per libri, materiale scolastico e servizi, come gite, uscite scolastiche e trasporto casa-".