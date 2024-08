US Open l’allarme di Monaco | Berrettini non sta ancora bene E spiega la natura del problema

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Tre vittorie e tre sconfitte. Bilancio in perfetta parità per i colori azzurri al termine della prima giornata di main draw degli US2024, in attesa del debutto odierno di Jannik Sinner (reduce dal polverone scaturito dalla sua vicenda legata al doping) e Jasmine Paolini. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania Speciale US, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido(commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport). “Una cosa su Kyrgios la voglio dire. Già ha avuto una carriera assurda, che non si è mai vista, poi ad alcuni risulta simpatico perché piacciono le sue guasconate mentre altri pensano sia solo un buffone.