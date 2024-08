Un attacco politico | Venditti il retroscena sugli insulti e le scuse alla ragazza disabile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) «Mi metterei a piangere». Si scusa, il giorno dopo, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, il cantante Antonello. «Non sono un mostro», dice, «sta montando una polemica stupida per chi mi conosce». È quella che lo ha travolto, la polemica, subito dopo un concerto a Barletta, in Puglia. Domenica scorsa, nel fossato del Castello della città: lui,, è sul palco. Tra una canzone e l'altra parla col pubblico ma, a un certo punto, sente come dei mugugni che gli arrivano dplatea. È unache sta parlando e l'artista si sente immediatamente infastidito. Le luci rosse, lui in jeans e camicia, reagisce in modo busco. Prima scimmiotta quei versi, poi l'attacca direttamente: «Vieni qua se c'hai il coraggio, stronza di m». Qualcuno riprende tutto col telefonino e il video finisce in rete, le parolacce sono oscurate con un bip.