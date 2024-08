Tonali domani ritorna in campo | si è ricostruito una vita la riabilitazione ha funzionato Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilripercorre la fase riabilitativa di. La vicenda scommesse lo ha travolto quando aveva giocato appena otto partite con il Newcastle. Era arrivato dal Milan per 58 milioni di sterline, poco meno di 70 milioni di euro. Quando l’italiano ha confessato i suoi errori, il club inglese “piuttosto che incolpare il 24enne, ha protetto un giovane «vulnerabile che combatte la dipendenza e che aveva bisogno di amore e cure» e non di critiche“. “Il Newcastle – scrive il– ha contribuito a ricostruire un giocatore che adesso è finalmente pronto a tornare a giocare, probabile il nuovo esordio mercoledì () contro il Nottingham Forest in Coppa di Lega“.ha trascorso la maggior parte della sua squalifica a Newcastle All’inizio dello scandalo ci fu “un’ondata di rabbia e delusione”.