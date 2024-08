Sos badanti sfruttate l’urlo dei sindacati | Turni massacranti non riposavano mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Modena, gosto 2024 – “Era dal 2021 che diverse collaboratrici, principalmente straniere e arrivate da poco in Italia, entravano nei nostri uffici presentandoci tutte le stesse criticità. Il copione, infatti, era sempre lo stesso: ci mostravano un contratto di collaborazione occasionale, ma poi le stesse lavoratrici ci raccontavano di come si ritrovassero, al contrario, a fare, ventiquattro ore su ventiquattro, senza sosta. Una situazione che ci aveva subito fatto storcere il naso e che abbiamo tempestivamente fatto presente all’Ispettorato del Lavoro”. A riavvolgere il nastro è Georgia Dini (Nidil Cgil), che riporta l’attenzione sul blitz anti caporalato che ha portato all’arresto di tre persone: diversi i casi in tutta la regione, tra cui la nostra provincia.