Sopravvissuta alla violenza domestica il mio cuore si è spezzato dopo aver visto il film di Blake Lively | lo sfogo di Ashley Paige sul discusso It Ends With Us

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Il“ItUs – Siamo noi a dire basta” sullachiude il weekend italiano nelle sale con 795.535 euro (media di 2.448 euro, 325 cinema). Essendo uscito mercoledì 21 agosto, il totale supera il milione (1.081.001 euro). Il risultato italiano conferma il potenziale del, tratto dal bestseller rosa di Colleen Hoover, costato 25 milioni di dollari e vicino a un incasso globale di 250 milioni. Segno che il suo cammino in sala non è stato troppo intaccato dalle polemiche attornocampagna promozionale dell’attrice e produttricedall’inopportuno lancio di un prodotto per i capelli all’omissione della tematica seria in favore del focus sui fiori e soprattutto il presunto conflitto con il regista e protagonista Justin Baldoni.