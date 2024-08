Sonego-Paul oggi in tv | orario canale e diretta streaming primo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Lorenzose la vedràcontro Tommynel match valido per ildegli US. Qualche ora per celebrare il ritorno alla vittoria di un torneo ATP in quel di Winston-Salem, poi volo dalla Carolina del Nord verso New York per il tennista piemontese, che arriva quindi in fiducia all’appuntamento con l’ultimo major stagionale. Il sorteggio non l’ha aiutato, ponendolo subito di fronte alla testa di serie numero 14 e padrone di casa Tommy, senza dubbio tra i tennisti più attesi a Flushing Meadows dagli spettatori americani. I precedenti sono tutti datati: nel 2021 vinseproprio a Cincy, mentre lo statunitense ebbe la meglio a Rotterdam. Dall’altra sfida risale addirittura al 2015, quando entrambi erano poco più che ragazzini: era la finale dell’ITF di Lecco e il 18enne Tommyvinse in due set sul 20enne