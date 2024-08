Scuola | ‘libri e materiale didattico sono una tassa occulta’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Secondo il Moige l’istruzione dovrebbe essere gratuita: i libri e ilper le famiglieuna vera ‘“Lapubblica deve essere gratuita, così come devono esserlo anche i libri e tutti gli strumenti necessari ai ragazzi”. Queste le parole di Antonio Affinita, direttore generale del Moige (Movimento Italiano Genitori), che evidenziano una problematica sempre più pressante per le famiglie italiane. Con la riapertura delle scuole all’orizzonte e il rischio di nuovi rincari, in particolare per quanto riguarda i libri di testo, la questione della spesa educativa diventa centrale nel dibattito pubblico. Tasse occulte sulscolastico-Ansa-Notizie.