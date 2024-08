S Lorenzo in Solfinelli via diasastrata | E con la pioggia non esco da casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Forse solo un miracolo potrebbe salvare via Sanin, strada vicinale a Pieve di Cagna, dalle disastrose condizioni in cui versa. Adriana Carrino, unica residente stabile e titolare di b&b, lamenta da nove anni l’abbandono sia della strada che di una variante richiesta da un vicino e approvata dal Comune. Un tratto di strada infatti è stato acquistato anni fa dal signor Galeazzi, il vicino in questione, che risiede all’estero e torna solo in estate. In permuta, ha realizzato una ‘bretella’ alternativa approvata dal Comune, dalla pendenza notevolmente maggiore, però mai ultimata e con fosse e crepe che già la rendono sdrucciolevole e, a ogni acquazzone, impraticabile. "Anche qualche giorno fa – dice Carrino – dopo un piovasco la mia auto si è impantanata e non potevo uscire di