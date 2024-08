Rifiuti fuori dai cassonetti Savini | In alcune zone i ristoranti lasciano i sacchi a terra In altre sono i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Roberto, responsabile della gestione dei servizi ambientali di Hera del distretto di Ravenna, spiega qual è la situazione sul territorio e perché insi accumulano., inpostazioni del centro cisempre sacchetti abbandonati e di grandi dimensioni. Difficile credere che provengano da utenze domestiche. "In centro storico il servizio è particolarmente articolato e diverso. Cipostazioni in strada a cui posaccedere tutti, privati e locali, a patto che il conferimento sia corretto. Chi abbandona i sacchettidaiè ovvio che sbaglia". Quindi anche bar epossmaltire inelle postazioni in strada? "Sì, ma con sacchetti dalle dimensioni appropriate che entrino nei bidoni. Inpostazioni i sacchetti, mentre i bidonivuoti".