Recanatese sul mercato | Battiamo diverse piste

(Di martedì 27 agosto 2024) Cianni lo scivolone contro l’Ancona, nel contesto comunque di una gara affrontata in emergenza totale con 7 under in campo e Gomez che è pur sempre un 2000, deve essere archiviata senza rimuginarci troppo oppure va presa come un campanello d’allarme da non sottovalutare? "Direi che il tutto fa parte di un progetto di crescita – ci dice il direttore tecnico – nel quale possono avvenire certe situazioni che debbono essere utilizzate per migliorarci. È fatale che un po’ si paghi lo scotto e sappiamo che non possiamo permetterci di non avere in campo i pochi over a disposizione. Ribadisco però che siamo ad agosto ed il nostro obiettivo è il campionato". Andiamo nel dettaglio: quando si potrà ufficializzare l’arrivo di Cusumano? "Penso che potremmo vederci stasera o al massimo domani con la Vis Pesaro.