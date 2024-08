Ravenna una settimana che porta al derby Di Renzo bomber d’agosto poi Manuzzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Comincia ufficialmente oggi il periodo agonistico del. Con la ‘tipo’, che porterà aldi domenica al Benelli contro il Forlì, si inizia infatti a fare sul serio anche a livello di approccio mentale. Le due società si sono accordate per spostare l’orario di inizio, dalle 15 alle 20.30. Oggi prenderà il via la prevendita dei biglietti, le cui tariffe saranno comunque inferiori rispetto a quelle poi praticate nel corso del campionato. Campionato che, peraltro, inizierà la domenica successiva, sempre in casa, col Prato. Nel frattempo, il club di via della Lirica ha ufficializzato ieri il tesseramento del difensore esterno destro David Crosariol, accreditato di gran corsa e propensione offensiva, che indosserà la maglia n.18.