Probabili formazioni Udinese-Como | terza giornata Serie A 2024 2025

(Di martedì 27 agosto 2024) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 1° settembre alla Dacia Arena, dove l’entusiasmo è alto. La squadra friulana di Runjaic ha battuto la Lazio e ha pareggiato all’esordio fuori casa contro il Bologna. Quattro punti non sono pochi e ora c’è voglia di trovare continuità contro la neopromossa guidata da Cesc Fabregas. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, che ha i diritti per trasmettere tutta laA. Sportface.it, oltre alle pagelle nel giorno della partita, vi offrirà anche gli approfondimenti sullemosse di formazione dei due allenatori per questa sfida. Uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare, specialmente prima della sosta nazionali. Ecco i protagonisti in campo.– Squalificato Kamara, tocca a Zemura sulla sinistra.