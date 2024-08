Paralimpiadi Parigi 2024 al via Toscana portabandiera con Ambra Sabatini

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 27 agosto 2024)al via,conal via, laconnella cerimonia di apertura mercoledì 28 agosto. La campionessa olimpica 100 metri di Tokyo, nata a Livorno e cresciuta a Porto Ercole, alfiere azzurra. Conil formidabile handbiker Luca Mazzone.e Mazzone hanno ricevuto il tricolore a giugno dal presidente della Repubblica Mattarella insieme a Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo in partenza per le Olimpiadi. Ed è una spedizione azzurra la più numerosa di sempre ai Giochi Paralimpici con l’Italia presente in 17 discipline, due in più rispetto a Tokyo 2020. 141 gli atleti in gara, con un incremento di 26 azzurri rispetto all’ultima edizione. Gare trasmesse in diretta Rai Tutti i campioni toscani in gara alledi