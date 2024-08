Paoletti attacca ADL | Caso Lukaku? Basta rompere le scatole con la storia dei diritti di immagine ed i suoi contratti ridicoli da 140 pagine

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il giornalista critica la gestione di De Laurentiis nella trattativa per, definendo ridicole le complicazioni suid’. Il trasferimento di Romelual Napoli, uno degli affari più discussi dell’estate calcistica, sembra essere bloccato da un nodo inatteso: id’. Paolo, noto giornalista ed ex addetto stampa del club partenopeo, ha sollevato polemiche in merito attraverso un post su Facebook, accusando Aurelio De Laurentiis di complicare ulteriormente la situazione. “È ridicolo vedere questa empasse suid’del contratto di”, scrive. L’ex addetto stampa ricorda che già in passato De Laurentiis aveva cercato di imporre condizioni simili con Gonzalo Higuain, solo per poi accettare un accordo più favorevole grazie alla mediazione di Rafa Benitez.