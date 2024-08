Omicidio Sharon dai movimenti bancari risultano pagamenti a Scientology

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Proseguono incessanti le indagini sull’diVerzeni, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Fino ad ora, sono 100 le persone informate sui fatti. Inoltre, prosegue l’analisi di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ma soprattutto le possibile vie di fuga dell’assassino, che ad oggi è come se fosse invisibile. Quello che fino a ora sappiamo è che si tratta di un uomo in bicicletta, che si trovava nel luogo del delitto all’ora in cui è successo., arriva la svolta nelle indagini? Quello che è emerso dalle indagini è cheaveva speso e dato dei soldi per. Questo è quanto gli inquirenti hanno acquisito e stanno approfondendo. Anche il padre della ragazza, Bruno Verzeni, conosceva il suo interesse nella setta religiosa. E ha affermato che “lei era religiosa si, ma nella media.