Michelle morta in Smart la verità su come è morta | Usata come un airbag umano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 agosto 2024) Anna Boscaglia, la madre diVolpe, la bambina di 8 annidomenica scorsa in un tragico incidente stradale, non sta collaborando con gli investigatori. La donna è attualmente indagata per omicidio stradale in seguito all’incidente che ha coinvolto laFortwo su cui viaggiavano in quattro: oltre a, c’erano Anna, il suo compagno Francesco D’Alterio, appena scarcerato e senza patente, e la figlia maggiore della donna. Anna Boscaglia,il compagno D’Alterio che è stato arrestato, ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. Inoltre, non si è presentata all’ospedale di Pozzuoli per la valutazione delle sue condizioni e per le cure necessarie alle gravi lesioni al volto riportate durante l’incidente.