Matt Hardy critico sulla divisione di coppia AEW

(Di martedì 27 agosto 2024)attualmente accasato in TNA fino a pochi mesi fa è stato sotto contratto con la AEW, federazione nella quale ha trascorso 4 anni di carriera nel corso dei quali ha anche combattuto nelladi, lui e il fratello Jeff erano anche destinati a diventare campioni ma i problemi d’alcolismo di quest’ultimo hanno fatto saltare i piani.recentemente si è espresso proprio al riguardo della categoria che un tempo era il vanto della creatura di Tony Khan. Durante il suo podcast The Extreme Life ofinfatti il wrestler ha condiviso il suo punto di vista sui tag team AEW “Credo si stiano focalizzando di nuovo sul costruire le loro star principalistanno provando ad avere qualcosa che catturi l’attenzione ed è come se la categoria disia passata in secondo piano”.