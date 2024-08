Maglietta del Duce nell’osteria L’interrogazione di Fd’I contro Iori | È ancora idoneo al suo ruolo?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "Il presidente di Sala del Tricolore èa ricoprire ilche per sua natura dovrebbe essere di equilibrio?". Fratelli d’Italia deposita un’interrogazione in Consiglio ComunaleMatteoche nei giorni scorsi ha denunciato la presenza in un locale reggiano – l’Osteria Doppio Litro – di un cliente con unadalla scritta ’Benito santo subito’, in cui stigmatizzava anche il comportamento dei gestori del locale che non lo avrebbero allontanato. Nonostante nelle scorse oree il proprietario del ristorante, Antonio Catellani, si sono confrontati,non ci sta e chiede la testa del presidente del consiglio in quota Pd. Una battaglia diventata subito politica. "Si chiede alla giunta – recita il documento – se si intende condannare formalmente l’atto di offesa nei confronti dell’esercizio commerciale. Le reazioni non si placano.