La piaga del lavoro nero Il piano anti sfruttamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Ilè unanazionale che non risparmia la Brianza. Per questo il Consorzio Desio Brianza ha deciso di attivare un progetto specifico, utile come forma di emersione ma soprattutto di prevenzione. Agirà sulle fasce più a rischio, come gli stranieri disoccupati con regolare permesso di soggiorno, e nei settori individuati come i più interessati dal problema nel nostro territorio:domestico e servizi, ristorazione, edilizia. Primo passaggio ufficiale, dopo la stipula di un accordo specifico con la Regione, l’avviso pubblico appena lanciato dal Consorzio per raccogliere l’interesse da parte di enti del terzo settore a scendere in campo nella coprogettazione e cogestione del progetto, che avrà una sede fisica in zona come epicentro dei servizi e delle attività.