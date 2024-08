Jennifer Lopez sollevata dopo il divorzio | Quasi una tortura E Ben esce con un’altra

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) Non voleva divorziare, ma, alla fine, quella scelta è stataun sollievo: emergono ulteriori dettagli sull’addio trae Ben Affleck, compresa l’indiscrezione secondo la quale l’attore avrebbe frequentato Kick Kennedy durante il periodo di separazione. La data indicata sui documenti delè il 26 aprile 2024.sarebbeilda Ben Affleck “È stato incredibilmente difficile per lei che Ben abbia scelto di rompere il loro matrimonio e andare avanti con la sua vita, lasciandola indietro”, queste sono le parole di un insider a People. Ed è anche il motivo per cui, a questo punto,sarebbe addiritturadalla decisione. Sebbene non volesse arrivare a questo punto, per lei è stataunaattendere la scelta, perché non è una persona che si arrende.