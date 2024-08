Incendio a bus dismesso nella rimessa Atac di Magliana | ignoti si introducono e appiccano il fuoco

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Un autobus in via di rottamazione ha presodidopo l’intrusione di sconosciuti. Intervento tempestivo dei vigili delgiornata di oggi, unha coinvolto un autobus, in attesa di rottamazione, parcheggiatodia Roma. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale dell’azienda, l’sarebbe stato causato dall’intrusione dinello stabilimento, situato vicino al campo rom confinante.ha prontamente allertato i vigili del, che sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il bus, che era già fuori servizio e in attesa di essere rottamato, è stato gravemente danneggiato dalle fiamme. Al momento, non si segnalano feriti né danni ad altre strutture.