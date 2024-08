Il bambino annegato Aperta un’inchiesta La rabbia del sindaco | Canale pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) SPINETOLI (Ascoli) Non c’è ancora una spiegazione per la tragedia del piccolo Tobi, tre anni appena. Quando, domenica pomeriggio, il suo corpicino è stato visto galleggiare in quel maledettoera già troppo tardi. Per capire cos’è successo a Spinetoli, frazione di San Pio X, nell’Ascolano, il pm Gabriele Quaranta ha disposto l’ispezione cadaverica, che verrà eseguita a breve, e non si esclude che venga effettuata anche l’autopsia. Per ora la salma rimane a disposizione dell’ autorità giudiziaria. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che domenica pomeriggio, nel casolare di campagna dove abita la famiglia di nazionalità nigeriana, fosse in corso una festa. I bambini stavano giocando tranquillamente nel cortile del casolare, quando Tobi è sfuggito alla custodia dei genitori, il papà Ezekeg e la mamma Ese, che è incinta.