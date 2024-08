I programmi Rai che iniziano a settembre dove e quando vederli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 agosto 2024) È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione televisiva. Come sempre si riparte a, come ogni anno, riprenderà la messa in onda di alcunidi successo della Rai. Alla guida dei vari format alcuni dei volti più amati del piccolo schermo come quelli di Carlo Conti, Mara Venier, Alberto Matano, Antonella Clerici, Milly Carlucci. Grande spazio avrà poi Stefano De Martino, che si dividerà tra Rai1 e Rai 2 dopo l’addio di Amadeus.di Rai1: le date Sarà proprio Stefano De Martino ad inaugurare la nuova stagione tv targata Rai. Il suo debutto è indubbiamente il più atteso: la Rai ha deciso di affidare all’ex marito di Belen Rodriguez l’arduo compito di raccogliere il testimone di Amadeus ad Affari tuoi. Si partirà prima degli altri: lunedì 2, ovviamente su Rai1, dalle 20.30, subito dopo il Tg1.