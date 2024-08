Guerra in Ucraina Zelensky | I partner ci forniscano armi a lungo raggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) (Agenzia Vista) Kiev, 26 agosto 2024 "Stiamo ancora affrontando le conseguenze dell'attacco russo. In totale siamo stati colpiti da 120 missili di vario tipo e più di 100 droni Shahed. I missili sono stati lanciati da varie regioni, come Kursk, Belgorod, altre zone di confine, dal Mar Nero e dalla Crimea occupata. Questi attacchi ci ricordano la sfida della lunga gittata, cioè di fornirea lunga gittata alle nostre forze di difesa che possano distruggere i terroristi nei luoghi da cui colpiscono. Questa è un'ottimale tattica antiterroristica, una tattica che sicuramente adopererebbero per difendere se stessi. Ci aspettiamo delle decisioni in tal senso dai nostri" così il Presidente dell'in un video sul suo profilo Facebook, a seguito dell'attacco russo che ha colpito l'. Courtesy: FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev