Giostra della stella tutto pronto Ecco i sei cavalieri in gara

(Di martedì 27 agosto 2024) Prenderà il via il 4 settembre il 45° Palio di Bagno a Ripoli –, uno degli eventi più attesi del territorio. Si parte, come sempre, a tavola con la cena di "Aspettando il palio" alle 20,30 all’arena del chiosco del Barroccio su prenotazione. Sarà anche l’occasione per presentare il Palio che andrà al vincitore. La giornata clou sarà l’8 settembre con l’apertura del chiosco e il concentramento degli atleti alle 15, seguito poi dalle gare del palio tra contradaioli; alle 20,30 il corteo storico attraverserà le vie del centro seguito dallasull’anello dei Ponti e alle 23,30 la proclamazionecontrada vincitrice. Intanto son stati designati i 6che il 5 settembre nella conca dei giardini nella "provaccia" si contenderanno un posto per ladell’8.