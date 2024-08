Follia a Vigevano tampona l’auto della ex con i figli piccoli a bordo e tira fuori il coltello | l’agguato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Non ha saputo rassegnarsi alla finesua relazione con quella donna, parecchio più grande di lui e madre di tre bambini, e ha letteralmente perso la testa. S.R., 20 anni, vigevanese, è stato arrestato dai carabinieristazione dicon le accuse di minacce aggravate, lesioni e violenza privata. Erano le 14.30 di sabato infatti quando il ventenne ha incrociato la sua ex al volantesua auto lungo il tratto urbanostatale 494, alla periferiacittà. Senza rendersi conto del pericolo che stava provocando, la donna aveva con sé i, tutti minorenni, l’ha inseguita e l’hata a più riprese costringendola a fermarsi forse per un ultimo chiarimento, attuato con tempi e modi del tutto inappropriati. O forse aveva in mente altro perché, una volta davanti a lei, ha estratto una serramanico e si è è avvicinato con fare minaccioso.