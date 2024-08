Fiumicino denunciati quattro passeggeri per tentato furto al duty free

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) I Carabinieri dihanno fermatoviaggiatori per averdi rubare prodotti per un valore di oltre 1000 euro all’interno dello scalo. Durante i consueti controlli all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di, i Carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma hanno denunciatoper. I viaggiatori, in attesa dei rispettivi voli, sono stati sorpresi mentre tentavano di oltrepassare le casse deisenza pagare diversi articoli, tra cui cinque confezioni di profumi, sei confezioni di alcolici e una stecca di sigarette, per un valore complessivo di oltre 1000 euro. Il personale di vigilanza ha immediatamente allertato i Carabinieri, che hanno recuperato la refurtiva e l’hanno riconsegnata ai negozi. Isono statialla Procura della Repubblica di Civitavecchia per