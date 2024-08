Everyone loves me è il nuovo singolo di Ziga Rustja

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) Da venerdì 30 agosto 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “(me)”, ildi Žigaper LaPOP. “(me)” è un brano fortemente autoironico, che racconta di un personaggio molto sicuro di sé stesso, che pensa di essere veramente figo, di piacere a tutti, ma la sua ragazza non riesce a dirgli “I love you”, il che gli dà molto fastidio. Nella canzone lui la implora a dirglielo per compiacere il proprio ego, ma non accade mai. Spiega l’artista a proposito del brano: “C’è una storia dietro a questo: io in realtà sono il completo opposto del personaggio raccontato in(me), quindi non mi sono mai spiegato certi atteggiamenti di compiacimento. Mi sono tolto questo sfizio nel fare una canzone “specchio” per tutti quelli che si sentono così”.