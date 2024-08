È morto Sid Vicious la leggenda del wrestling Anni 90 L’annuncio del figlio | Un uomo forte gentile e amorevole

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è spento a 63una delle più note leggende del, Sidney Eudy, per tutti Sid, il suo ringname. A darneè stato uno dei suoi figli, Gunnar, con un post pubblicato su Facebook. “Mio padre se n’è andato dopo aver combattuto il cancro per diversi. Era un, ci mancherà tanto. Apprezziamo i vostri pensieri e le vostre preghiere mentre piangiamo questa perdita. I dettagli per un servizio commemorativo saranno presto condivisi. Grazie per il vostro supporto”. L’atleta è stato un wrestler per quasi trent’, dagli esordi alla fine degliOttanta al ritiro, avvenuto, invece, nel 2017. Tanti anche i ringname avuti in carriera, tra cui quello di Sycho Sid, con cui, nel 1996, ha conquistato il titolo di campione mondiale nella WorldFederation (oggi WWE), poi vinto una seconda volta nel 1997.