Barbara D’Urso dal cuore d’oro La conduttrice mette all’asta gli abiti indossati in 20 anni di Mediaset | Andrà tutto in beneficenza ecco come e quando

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024)dal. L’ex ideatrice edi programmi di successoMattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la, solo per citarne alcuni, non finisce mai di stupirci, e sceglie TikTok – piattaforma dove continua a “tenere caldo” il suo pubblico dopo la rottura con– per lanciare una grande iniziativa digli: «in» In un filmato pubblicato sul suo account TikTok,parla dell’interruzione del rapporto di lavoro con: «si è interrotto in maniera un po’ brusca il rapporto» dopo aver «datoil» dichiara l’exdi alcuni dei programmi di punta e di maggior successo della rete ammiraglia del gruppo con sede a Cologno Monzese.