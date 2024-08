Aziende in crisi licenziamenti boom di cassa integrazione | tutte le grane del governo in vista di un autunno turbolento | Le mappe e i dati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)storiche in difficoltà pronte a licenziare o chiudere, ammortizzatori sociali che esplodono, l’Ilva appesa all’ennesima gara per il rilancio e la grande malata Stellantis con numeri di produzione da brividi e un accordo con ilsempre annunciato e mai ratificato. Due– Wärtsila ed ex Blutec – risolte, almeno si spera, prima dell’estate e una al rettilineo finale (La Perla) sono rondini che non fanno primavera. Anzi, l’alle porte si preannuncia ancora una volta. Basta scorrere i numeri dei posti di lavoro in bilico, di dipendenti ino con contratti di solidarietà per comprendere il rischio che esplodano diversenell’industria durante i prossimi mesi.